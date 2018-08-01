Trabzonspor, Eric Ayuk'la görüşmeleri sonlandırdı – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    , 'la görüşmeleri sonlandırdı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, <a href="/index/eric-ayuk?id=f29504c5-d70a-428e-899a-861bc346ac8d" class="" rel="tag">Eric Ayuk</a>'la görüşmeleri sonlandırdı

    , Kamerunlu orta saha oyuncusu 'la görüşmeleri sonlandırdı.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu 'un bonservisinde yaşanan pürüzler nedeniyle görüşmeleri şimdilik sonlandırılmış ve oyuncu Trabzon'dan ayrılmıştır." ifadeleri yer aldı.

    ABD'nin Philadelphia Union takımında forma giyen 21 yaşındaki , görüşmeleri için bir süre önce kente gelmişti.

    1. 1.8.2018 18:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , 'la görüşmeleri sonlandırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN