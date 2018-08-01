Hoşgeldin Toure
2+1 yıllık imza atan Zargo Toure, “Müslüman olduğum için Türkiye benim ikinci evim gibi. Trabzon’a geldiğim için çok mutluyum. Dia, ‘Trabzonspor büyük kulüp’ deyince teklifi kabul ettim” diye konuştu
Yunus Emre SEL
2 YILDA 1.2 MiLYON EURO
FIRTINA, Toure'nin maliyetini KAP'a açıkladı: "Oyuncuya 2018- 2019 sezonu için 650 bin euro garanti ücret, 2019-20 için 550 bin euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyonun kullanılması halinde 2020-21 için 650 bin euro ödenecek. Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 25 resmi lig maçına ilk 11'de başlaması halinde toplam 50 bin euro bonus verilecek. Menajerlik bedelini oyuncunun kendisi üstlenmiştir."
BABASINI DA ALACAKTIK
Hacısalihoğlu, Toure'nin babasının imza töreninde yer almasına ilişkin olarak, "O da eski bir futbolcu, Senegal'den buraya geldi. Az daha genç olsa onu da kadromuza katacaktık" dedi. Bu sözler gülüşmelere neden oldu.
BU DEFA FARKLI - MİNİ YORUM OLCAY ÇAKIR
Son dönemlerde panik halinde yapılan transferlerin Trabzonspor'un mali yapısına vurduğu darbe hepimizin malumudur. Gecikilir, sonrasında bir anda üçüne beşine bakılmadan transferler patlardı. Gelsin KAP bildirimleri. Gitsin euro'lar! Bu kez öyle olmadı. Panik sadece bazı taraftarların sosyal eğlencesinde ellerinden alınan oyuncak düzeyinde yaşandı. Yenilmediler. Yedirmediler. Samsun ile yapılan açılış ve hazırlık maçında Amiri'nin kısa süreli performansı büyük umut olurken iki stoperin de kadroya dahil edilmesi "Artık lig başlayabilir" dedirtti. Kriz fırsata dönüşüyor olabilir; yeter ki top üç direk arasından geçebilsin.
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
Yorum
seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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