Hoşgeldin Toure – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Hoşgeldin Toure

    Hoşgeldin Toure

    2+1 yıllık imza atan , “Müslüman olduğum için benim ikinci evim gibi. Trabzon’a geldiğim için çok mutluyum. Dia, ‘ büyük kulüp’ deyince teklifi kabul ettim” diye konuştu

    , Senegalli için imza töreni düzenledi. Tarihi Ayasofya Camisi bahçesinde gerçekleştirilen imza törenine Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Toure'nin babası Djibril katıldı. Geçen sezon 'nın Lorient takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper ile 1 senesi opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı. Hacısalihoğlu, "Ekonomik nedenlerden dolayı ihtiyaç olan yerlere takviye yaptık. Yeni arkadaşlar stoperde oynuyor. Eksiğimizi giderdik. Tarihi yerlerde imza attırarak turizme de katkı yapmak istiyoruz" dedi. Toure de "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok başarılı bir yıl olacak" dedi. Tecrübeli futbolcu şöyle devam etti: "İssiar Dia, Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi ve buraya gelmemde çok önemli etkisi oldu. ligini ve Trabzonspor'u takip ediyordum, bana uygun bir lig. Benim en önemli hedeflerimden birisi gelecek adına milli takımda oynamak. Buraya gelmek bunun için önemli bir etkendi. Türkiye, Müslüman bir ülke olması nedeniyle ikinci evim gibi."
    Yunus Emre

    2 YILDA 1.2 MiLYON EURO
    FIRTINA, Toure'nin maliyetini 'a açıkladı: "Oyuncuya 2018- 2019 sezonu için 650 bin garanti ücret, 2019-20 için 550 bin euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyonun kullanılması halinde 2020-21 için 650 bin euro ödenecek. Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 25 resmi lig maçına ilk 11'de başlaması halinde toplam 50 bin euro bonus verilecek. Menajerlik bedelini oyuncunun kendisi üstlenmiştir."

    BABASINI DA ALACAKTIK
    Hacısalihoğlu, Toure'nin babasının imza töreninde yer almasına ilişkin olarak, "O da eski bir futbolcu, Senegal'den buraya geldi. Az daha genç olsa onu da kadromuza katacaktık" dedi. Bu sözler gülüşmelere neden oldu.

    BU DEFA FARKLI - MİNİ YORUM OLCAY ÇAKIR
    Son dönemlerde panik halinde yapılan transferlerin Trabzonspor'un mali yapısına vurduğu darbe hepimizin malumudur. Gecikilir, sonrasında bir anda üçüne beşine bakılmadan transferler patlardı. Gelsin KAP bildirimleri. Gitsin euro'lar! Bu kez öyle olmadı. Panik sadece bazı taraftarların sosyal eğlencesinde ellerinden alınan oyuncak düzeyinde yaşandı. Yenilmediler. Yedirmediler. ile yapılan açılış ve hazırlık maçında Amiri'nin kısa süreli performansı büyük umut olurken iki stoperin de kadroya dahil edilmesi "Artık lig başlayabilir" dedirtti. Kriz fırsata dönüşüyor olabilir; yeter ki top üç direk arasından geçebilsin.

    1. 1.8.2018
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