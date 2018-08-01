Burak Yılmaz'ın sabırsızlığı
Son 3 ay içinde iki kez kasık ameliyatı geçiren Burak Yılmaz, sahalara dönmek için verdiği çaba Teknik Direktör Ünal Karaman'ı zorlu maçlar öncesi memnun etti.
Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından bordo-mavili kulüpteki geleceği tartışma konusu olan Burak Yılmaz'ı Teknik Direktör Ünal Karaman'ın takımın başına gelmesiyle birlikte yeni bir heyecan sardı. Fenerbahçe'de olduğu dönemde kiralık olarak forma giydiği Eskişehirspor'dan, Trabzonspor'a transferi sonrası patlama yapan golcü oyuncunun yükselişinde büyük bir rol oynayan Ünal Karaman ile birlikte adeta yeni bir heyecan yaşayan golcü oyuncu, sahalara dönmek için sabırsızlanıyor.
Trabzonspor'un Slovenya'da gerçekleştirdiği kampta sakatlığı nedeniyle bireysel çalışmalar yaparak ve kısa süre de takımla birlikte çalışan Yılmaz, şansızlık yaşayarak yeniden sakatlanmıştı. İstanbul'da başarılı bir kasık cerrahisi operasyonu geçiren Burak Yılmaz, sahalara dönmek için ortaya koyduğu çaba başta Ünal Karaman'ı ve sağlık ekibini memnu etti.
Karaman: "Burak Yılmaz oynamak için sabırsızlanıyor"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Burak Yılmaz'ın oynamak için sabırsızlandığını belirtti. Karaman, "Burak'ın inanılmaz iştahı var. Oynamak için sabırsızlanıyor. Bu iştahı zaten sakatlanıncaya kadarki dönem içerisinde de bize gösteriyordu. Allah'a şükürler olsun iyi bir operasyon geçirdi diye düşünüyoruz. Oyuncumuzun iştahı var. Takımımızın hiçbir oyuncuyu kaybetme lüksü yok şu anda, hepsine çok acil bir şekilde ihtiyacımız var" diye konuştu.
- 1.8.2018 09:57
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Fener'de Josef de Souza ile Giuliano satış listesinde
Toplam 4
Yorum
bjk advers Fenerin sportif direktörü Comolli Fenerde ne fark yarattı ? Fenerlilerin bir tanesi Comolli için Fenere bu katkıyı sağladı diyebilir mi ?
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Quaresma'dan transfer açıklaması!
Toplam 1
Yorum
ramço adamsın be Q7 SENİ KOVMAK MUMKUNMU AMA FUTBOL BU HERŞEY OLUR
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Yasa dışı bahise ağır darbe
Toplam 2
Yorum
KFY BÜTÜN MAÇLARI TEK MAÇ YAPSINLAR - İSTEDİKLERİ ORANI AÇSINLAR. AMA BU MBS SAÇMALIĞININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ. 3. DÜNYA ÜLKESİMİYİZ BİZ.
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