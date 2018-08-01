Beşir Samsun’da – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Beşir Samsun’da

    Beşir Samsun’da
    Trabzonspor'un 21 yaşındaki forveti , geçen sezon kiralandığı 'a satıldı. 31 Mayıs 2020'ye kadar Trabzonspor ile sözleşmesi olan Muhammet Beşir Samsunspor'a 3 senelik imza attı. Kırmızı-beyazlı yönetim, bordo-mavililere bu transferin gerçekleşmesinden dolayı teşekkür etti.
    1. 1.8.2018
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