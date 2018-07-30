Trabzonspor'dan taraftara 51. yıl hediyesi! Trabzonspor 3-0 Samsunspor maç özeti ve goller
Hazırlık maçında Trabzonspor, Samsunspor'u Pereira, Amiri ve Muhammet Beşir'in golleriyle 3-0 mağlup etti.
Trabzonspor, 51. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Samsunspor ile dostluk maçı yaptı.
Medical Park Stadyumu'ndaki karşılaşmada Trabzonspor, bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.
Trabzonspor, S59amsunspor mücadelesinin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarının 63. dakikasında Pereira'nın şutunda Canberk Dilaver'in ayağına çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 72. dakikada Trabzonspor yeni transferi Vahid Amiri ile farkı 2'ye çıkardı. 88. dakikada Muhammet Beşir farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 3-0 üstün ayrılan taraf oldu.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trabzonspor daha önce 4 hazırlık maçı oynadı. Hırvat ekibi Triglav'ı 2-0, Lokomotiva Zagrep'i'de 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Rusya'da Spartak Moskova'ya 4-1 mağlup olmuştu. Bordo-Mavililer, dördüncü hazırlık maçında ise Katar takımı Al Duhail ile 1-1 berabere kalmıştı.
- 29.7.2018 23:02
- Güncelleme: 30.7.2018 02:25
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Vida'ya mesaj: ‘Liverpool’a gel’
Toplam 2
Yorum
Kartalım Ucuza kapatmanın peşindeler ama yok öyle yağma. Bu futbolcu chelsea da olsa liverpol almak için 50m euro verirdi. 22m. çok az
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Belhanda 9 milyon euro
Toplam 1
Yorum
5m avro ve üzeri her türlü gider.
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Beşiktaş karda, Galatasaray ve Fenerbahçe zararda
Toplam 1
Yorum
Kartalım Gs yoğurdu üfleyerek yemeye başladı ama Fb hala aynı hataları tekrar tekrar yapmakta. Sonu hiç hayırlı gözükmüyor..
Trabzonspor'dan taraftara 51. yıl hediyesi! Trabzonspor 3-0 Samsunspor maç özeti ve goller haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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