Trabzonspor'dan taraftara 51. yıl hediyesi! Trabzonspor 3-0 Samsunspor maç özeti ve goller – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'dan taraftara 51. yıl hediyesi! Trabzonspor 3-0 maç özeti ve goller

    Trabzonspor'dan taraftara 51. yıl hediyesi! Trabzonspor 3-0 Samsunspor maç özeti ve goller

    Hazırlık maçında , 'u Pereira, Amiri ve Muhammet Beşir'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

    , 51. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ile dostluk maçı yaptı.

    Medical Park Stadyumu'ndaki karşılaşmada Trabzonspor, bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

    Trabzonspor, S59amsunspor mücadelesinin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarının 63. dakikasında Pereira'nın şutunda Canberk Dilaver'in ayağına çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 72. dakikada Trabzonspor yeni transferi Vahid Amiri ile farkı 2'ye çıkardı. 88. dakikada Muhammet Beşir farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 3-0 üstün ayrılan taraf oldu.

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trabzonspor daha önce 4 hazırlık maçı oynadı. Hırvat ekibi Triglav'ı 2-0, Lokomotiva Zagrep'i'de 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Rusya'da Spartak Moskova'ya 4-1 mağlup olmuştu. Bordo-Mavililer, dördüncü hazırlık maçında ise Katar takımı Al Duhail ile 1-1 berabere kalmıştı.

    GOL: Vahid Amiri (72') Trabzonspor 2-0 Samsunspor

    1. 29.7.2018 23:02
    2. Güncelleme: 30.7.2018 02:25
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