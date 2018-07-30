Trabzonspor, 51. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Samsunspor ile dostluk maçı yaptı.

Medical Park Stadyumu'ndaki karşılaşmada Trabzonspor, bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Trabzonspor, S59amsunspor mücadelesinin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarının 63. dakikasında Pereira'nın şutunda Canberk Dilaver'in ayağına çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 72. dakikada Trabzonspor yeni transferi Vahid Amiri ile farkı 2'ye çıkardı. 88. dakikada Muhammet Beşir farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 3-0 üstün ayrılan taraf oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trabzonspor daha önce 4 hazırlık maçı oynadı. Hırvat ekibi Triglav'ı 2-0, Lokomotiva Zagrep'i'de 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Rusya'da Spartak Moskova'ya 4-1 mağlup olmuştu. Bordo-Mavililer, dördüncü hazırlık maçında ise Katar takımı Al Duhail ile 1-1 berabere kalmıştı.