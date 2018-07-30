Trabzonspor, İranlı Majid Hosseini'den sonra ikinci stoper transferini de gerçekleştirdi. Bordo-mavili kulüp, Fransa'nın Lorient takımında forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Zargo Toure ile her konuda anlaşmaya vardı. Kulübüyle sözleşmesini fesheden Senegalli futbolcu, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi ve ardından hemen Trabzon'a geçti. Toure için bugün imza töreni düzenlenecek.

HEM GÜÇLÜ HEM HIZLI

Trabzon'da bu sabah sağlık kontrolünden geçecek olan 28 yaşındaki savunmacı, yıllık 700 bin euro'dan 3 senelik sözleşme imzalanacak. Scout ekibinin Zargo'nun 30 maçını izlediği ve oy birliği ile alınması yönünde karara vardığı ifade edildi. Fırtına'nın yeni transferi Toure için, "Fizik gücünü iyi kullanan ve güçlü yapısına rağmen çabuk bir oyuncu" yorumu yapıldı.

HOSSEİNİ'DE EVRAKLAR BEKLENİYOR

İranlı Majid Hosseini'nin evrak işlemlerinin bugün tamamlanması bekleniyor. Dört gündür Trabzon'da olan stoperle prosedür tamamlanınca sözleşme imzalanacak. Hosseini'nin İstanbul'da 4 Ağustos'ta oynanacak olan hazırlık maçında forma giyebileceği ifade edildi.

ZARGO TOURE KİMDİR? ZARGO TOURE KAÇ YAŞINDA?

Profesyonel kariyerine ülkesinin AS Dakar Sacré Coeur takımında başlayan 29 yaşındaki Senegalli oyuncu, sırasıyla US Boulogne, Le Havre, ve Lorient formalarını giydi.

Son üç sezondur Lorient formasını terleten Toure, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebiliyor.

Fransa Ligue 1'de 66 maçta forma giyen Senegalli stoper, 5 gol kaydetti. Kariyerinde 326 maça çıkan oyuncu, 7 gol ve 3 asist üretti.





Zargo Toure