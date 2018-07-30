Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Trabzonspor'da yeni transfer Majid Hosseini takımla birlikte ilk antrenmanına çıkarken, antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Trabzonspor'da yeni transfer Majid Hosseini takımla birlikte ilk antrenmanına çıkarken, antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ile takımdan ayrı sahada çalışan Burak Yılmaz katılmadı. Transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Muhammet Beşir de antrenmanda yer almadı. Bordo-mavililer antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışma yaparken, ikinci bölümde ise pas çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışma sırasında Kamil Ahmet Çörekçi uzun zamandır tedavi gördüğü sağ dizinden yeniden sakatlanınca gözyaşlarına hakim olamadı. Kamil Ahmet sağlık ekibi tarafından hemen araçla hastaneye kaldırıldı. Bu arada antrenmanı Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de izledi. Bordo-mavililerin yeni transferleri Majid Hosseini de gerçekleştirilen imza töreninin ardından takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı.
- 30.7.2018 19:28
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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