Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Majid Hosseini ile ilk antrenmanına çıktı

    Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı

    'da yeni Majid Hosseini takımla birlikte ilk antrenmanına çıkarken, antrenmanda sakatlanan Kamil ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

    'da yeni Majid Hosseini takımla birlikte ilk antrenmanına çıkarken, antrenmanda sakatlanan Kamil ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

    Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını 'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ile takımdan ayrı sahada çalışan katılmadı. Transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Muhammet Beşir de antrenmanda yer almadı. Bordo-mavililer antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışma yaparken, ikinci bölümde ise pas çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışma sırasında Çörekçi uzun zamandır tedavi gördüğü sağ dizinden yeniden sakatlanınca gözyaşlarına hakim olamadı. Kamil Ahmet sağlık ekibi tarafından hemen araçla hastaneye kaldırıldı. Bu arada antrenmanı Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de izledi. Bordo-mavililerin yeni transferleri Majid Hosseini de gerçekleştirilen imza töreninin ardından takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı.

    1. 30.7.2018 19:28
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