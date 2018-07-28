Trabzonspor'da Morteza şoku
Bonservisi elinde olan Pouraliganji, Trabzon’a gelmek üzereyken menajeri aklını çeldi. Fiyat artırmayan yönetim, Morteza ve menajerine tepki gösterdi
Trabzonspor'un Vahid Amiri ve uzun uğraşlarla kente getirdiği Majid Hosseini'den sonra kadrosuna katmak istediği 3. İranlı Morteza Pouraliganji'nin transferinde sorun çıktı. Bordo-mavili takımın, stoper Hosseini'nin yanına almak istediği milli takımdaki partneri, İngiliz ekibi Brighton'dan daha iyi bir teklif alınca rotasını Ada'ya çevirdi. Trabzonspor'dan ücret artırımı talep eden ve kabul edilmeyince zaman isteyip, oyalama taktiği uygulayan Morteza'nın Brighton'a imza atması bekleniyor.
İMZA BEKLENİRKEN YAN ÇİZDİ
İngiliz ekibi birkaç gün önce İran'lı Alireza'yı da 19 milyon euro'ya renklerine bağlamıştı. Bordo-mavili yönetim bu gelişme üzerine büyük şok yaşarken, imza aşamasında yan çizen Morteza ve aklını çelen menajerine tepki gösterdi. Yönetimin, Morteza için önerdiği fiyatta artırıma gitmeyi düşünmediği ve bu transferin büyük olasılıkla gerçekleşmeyeceği bildirildi. Öte yandan Majid Hosseini'nin transferinin ise ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından KAP'a bildirilmesi bekleniyor.
- 28.7.2018
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Toplam 5
Yorum
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Trabzonspor'da Morteza şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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