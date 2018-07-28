Trabzonspor Basketbol Kulübün'den 11 milyonluk alacağı için yargıya giden yönetim, başlatılan icra takibinin 9 gün önce durdurulduğunu ve 'Trabzonspor Kulübü alacağını talep ettiği için Basketbol Derneği kapanıyor' haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Alacaktan ise vazgeçilmeyecek.