Trabzonspor, Trabzonspor Basketbol Kulübü'ne açtığı davayı geri çekti! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    , Trabzonspor Basketbol Kulübü'ne açtığı davayı geri çekti!

    Trabzonspor, Trabzonspor Basketbol Kulübü'ne açtığı davayı geri çekti!

    Basketbol Kulübün'den 11 milyonluk alacağı için yargıya giden yönetim, başlatılan icra takibinin 9 gün önce durdurulduğunu ve 'Trabzonspor Kulübü alacağını talep ettiği için Basketbol Derneği kapanıyor' haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    Basketbol Kulübün'den 11 milyonluk alacağı için yargıya giden yönetim, başlatılan icra takibinin 9 gün önce durdurulduğunu ve 'Trabzonspor Kulübü alacağını talep ettiği için Basketbol Derneği kapanıyor' haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Alacaktan ise vazgeçilmeyecek.

    1. 28.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor, Trabzonspor Basketbol Kulübü'ne açtığı davayı geri çekti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN