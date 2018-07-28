Trabzonspor, tescile engel borçlar için hareket geçti – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    , tescile engel borçlar için hareket geçti

    Trabzonspor, tescile engel borçlar için hareket geçti

    Geçtiğimiz günlerde, 140 milyon 'lik tarihi bir ödeme yaparak, ’de yarışmasını engelleyecek lisans sorununu çözen yönetimi, şimdi ise tescile engel borçları ödemek için harekete geçti. Bordo-mavili kulüp 'a kadar 30 milyon TL daha ödeme yapmak zorunda.

    'da nisan ayında göreve gelen yönetim kurulu, bir taraftan yeni sezona hazırlanırken, bir taraftan ise geçmişten gelen borçları ödemek için seferberlik ilan etmiş durumda. Yüklü borçları ödemeyle karşı karşıya gelen Trabzonspor yönetimi, gelecek sezonun kadrosunu yapmak için yoğun bir mesai harcıyor. Geçtiğimiz günlerde 140 milyon 'lik tarihi bir ödeme yaparak, 'de yarışmasını engelleyecek lisans sorununu çözen yönetim kurulu, şimdi ise tescile engel 30 milyon TL'lik borcu 'a kadar ödemek için kaynak arayışını sürdürüyor.

    4 ayda 200 milyon TL
    8 Nisan'da göreve gelen ve 111 gündür kulübün başında bulunan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, geçmişten gelen borçları ödeyerek kulübü düzlüğe çıkartacak formüller üzerinde duruyor. Bordo-mavili kulüp mahkeme kararları sonrası 10 Ağustos 2018'e kadar, Trabzonspor'un eski Teknik Direktörü Ersun Yanal'a 10 milyon TL, eski oyuncusu Aykut Demir'e 9 milyon TL, 'ye 3 milyon TL, menajer ve diğer ödemelerle birlikte 30 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirmek durumunda. ekibi, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ödemeyle birlikte 4 ay içerisinde 200 milyon TL'ye yakın bir ödeme gerçekleştirmiş olacak.

    Eski borçlar transferlere yansıdı
    1 milyar TL'yi aşan yükle karşı karşıya kalan Trabzonspor, bu zorlu süreci aşma adına elindeki imkanlar dahilinde kadro tasarrufuna giderken, bir taraftan ise önümüzdeki yıllarda bordo-mavili kulübü yarışın içinde tutacak, ekonomik olarak da zorlamayacak oyuncular üzerinde duruyor. Okay, Castillo, Uğur Demirok, Durica, N'Doye, Bero, Aytaç ve kiralık forma giyen Hubocan ile yollarını ayıran Trabzonspor, söz konusu ayrılıklardan dolayı da 70 milyon TL'ye yakın önemli bir ekonomik yükten kurtuldu.
    1. 28.7.2018 12:13
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