Trabzonspor, tescile engel borçlar için hareket geçti
Geçtiğimiz günlerde, 140 milyon TL'lik tarihi bir ödeme yaparak, Spor Toto Süper Lig’de yarışmasını engelleyecek lisans sorununu çözen Trabzonspor yönetimi, şimdi ise tescile engel borçları ödemek için harekete geçti. Bordo-mavili kulüp 10 Ağustos'a kadar 30 milyon TL daha ödeme yapmak zorunda.
4 ayda 200 milyon TL
8 Nisan'da göreve gelen ve 111 gündür kulübün başında bulunan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, geçmişten gelen borçları ödeyerek kulübü düzlüğe çıkartacak formüller üzerinde duruyor. Bordo-mavili kulüp mahkeme kararları sonrası 10 Ağustos 2018'e kadar, Trabzonspor'un eski Teknik Direktörü Ersun Yanal'a 10 milyon TL, eski oyuncusu Aykut Demir'e 9 milyon TL, Mehmet Ekici'ye 3 milyon TL, menajer ve diğer ödemelerle birlikte 30 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirmek durumunda. Karadeniz ekibi, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ödemeyle birlikte 4 ay içerisinde 200 milyon TL'ye yakın bir ödeme gerçekleştirmiş olacak.
Eski borçlar transferlere yansıdı
1 milyar TL'yi aşan borç yükle karşı karşıya kalan Trabzonspor, bu zorlu süreci aşma adına elindeki imkanlar dahilinde kadro tasarrufuna giderken, bir taraftan ise önümüzdeki yıllarda bordo-mavili kulübü yarışın içinde tutacak, ekonomik olarak da zorlamayacak oyuncular üzerinde duruyor. Okay, Castillo, Uğur Demirok, Durica, N'Doye, Bero, Aytaç ve kiralık forma giyen Hubocan ile yollarını ayıran Trabzonspor, söz konusu ayrılıklardan dolayı da 70 milyon TL'ye yakın önemli bir ekonomik yükten kurtuldu.
- 28.7.2018 12:13
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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