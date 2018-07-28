Trabzonspor idmanlara tekrar başladı!
Fırtına'da Slovenya kampı dönüşü takıma verilen izin sona erdi. Dün Trabzon'daki tesislerde toplanan bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Akşam gerçekleştirilen antrenmanda teknik ve taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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