Trabzonspor idmanlara tekrar başladı! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    idmanlara tekrar başladı!

    Trabzonspor idmanlara tekrar başladı!

    Fırtına'da Slovenya kampı dönüşü takıma verilen izin sona erdi. Dün 'daki tesislerde toplanan bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Akşam gerçekleştirilen antrenmanda teknik ve taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi.

    1. 28.7.2018
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