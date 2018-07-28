Geçtiğimiz hafta yaptığı ödemelerle federasyonun lige katılım lisansını almaya engel borçları kapatan Trabzonspor şimdi de tescile engel borçları ödemek için harekete geçti. Yönetimin 3 isim ve yardımcı antrenörlere ödemesi gereken rakamın toplamda 20 milyon 500 bin TL olduğu ifade edildi.



SADECE YANAL'A 10 MİLYON TL

Borçlu olunan isimler şöyle: Eski teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcılarına 10 milyon TL, Aykut Demir'e 8 Milyon TL, Mehmet Ekici'ye 2.5 milyon TL. Tüm isimler alacaklarında indirim yapma çağrısına olumsuz yanıt verdi. Yönetim, ödemelerin kısa sürede gerçekleştirileceğini belirtti.