Trabzonspor 20 milyon Lira daha ödeme yapacak! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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HEPSİ
    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    20 milyon Lira daha ödeme yapacak!

    Trabzonspor 20 milyon Lira daha ödeme yapacak!

    Geçtiğimiz hafta yaptığı ödemelerle federasyonun lige katılım lisansını almaya engel borçları kapatan şimdi de tescile engel borçları ödemek için harekete geçti.

    Geçtiğimiz hafta yaptığı ödemelerle federasyonun lige katılım lisansını almaya engel borçları kapatan şimdi de tescile engel borçları ödemek için harekete geçti. Yönetimin 3 isim ve yardımcı antrenörlere ödemesi gereken rakamın toplamda 20 milyon 500 bin olduğu ifade edildi.

    SADECE YANAL'A 10 MİLYON TL
    Borçlu olunan isimler şöyle: Eski teknik direktör ve yardımcılarına 10 milyon TL, Aykut Demir'e 8 Milyon TL, 'ye 2.5 milyon TL. Tüm isimler alacaklarında indirim yapma çağrısına olumsuz yanıt verdi. Yönetim, ödemelerin kısa sürede gerçekleştirileceğini belirtti.

    1. 28.7.2018
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