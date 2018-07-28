Trabzonspor 20 milyon Lira daha ödeme yapacak!
Geçtiğimiz hafta yaptığı ödemelerle federasyonun lige katılım lisansını almaya engel borçları kapatan Trabzonspor şimdi de tescile engel borçları ödemek için harekete geçti.
Geçtiğimiz hafta yaptığı ödemelerle federasyonun lige katılım lisansını almaya engel borçları kapatan Trabzonspor şimdi de tescile engel borçları ödemek için harekete geçti. Yönetimin 3 isim ve yardımcı antrenörlere ödemesi gereken rakamın toplamda 20 milyon 500 bin TL olduğu ifade edildi.
SADECE YANAL'A 10 MİLYON TL
Borçlu olunan isimler şöyle: Eski teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcılarına 10 milyon TL, Aykut Demir'e 8 Milyon TL, Mehmet Ekici'ye 2.5 milyon TL. Tüm isimler alacaklarında indirim yapma çağrısına olumsuz yanıt verdi. Yönetim, ödemelerin kısa sürede gerçekleştirileceğini belirtti.
- 28.7.2018
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Toplam 1
Yorum
kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Toplam 5
Yorum
kel göründü şakşakçı eski divan kurulu üyeleri bu mali tablonun sorumlularıdır. şimdi kafalarını kuma gömsünler.
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Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Her sey icin anket yapilan bir ülkede, eski ve yeni baskana olan inanma ve itimat konularinda niye bir anket yapilmaz ki ?
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