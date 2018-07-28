İtalyan ?Calciomercato, Trabzonspor'un, bonservisi Lazio'da olan 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha Joseph Marie Minala'yla ilgilendiğini iddia etti. Geçen sezon Serie B ekibi Salernitana'da 36 maça çıkan Minala, 21 yaşında olmasına rağmen 30'lu yaşlardaki görüntüsü ile dikkatleri üstüne çekmişti.