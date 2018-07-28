İtalyan basını yazdı: Salernitana Joseph Marie Minala Trabzon'a – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    basını yazdı: Salernitana Trabzon'a

    İtalyan basını yazdı: Salernitana Joseph Marie Minala Trabzon'a

    ?Calciomercato, 'un, bonservisi Lazio'da olan 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha 'yla ilgilendiğini iddia etti.

    ?Calciomercato, 'un, bonservisi Lazio'da olan 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha 'yla ilgilendiğini iddia etti. Geçen sezon Serie B ekibi Salernitana'da 36 maça çıkan Minala, 21 yaşında olmasına rağmen 30'lu yaşlardaki görüntüsü ile dikkatleri üstüne çekmişti.

    1. 28.7.2018
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