İtalyan basını yazdı: Salernitana Joseph Marie Minala Trabzon'a
İtalyan ?Calciomercato, Trabzonspor'un, bonservisi Lazio'da olan 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha Joseph Marie Minala'yla ilgilendiğini iddia etti.
İtalyan ?Calciomercato, Trabzonspor'un, bonservisi Lazio'da olan 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha Joseph Marie Minala'yla ilgilendiğini iddia etti. Geçen sezon Serie B ekibi Salernitana'da 36 maça çıkan Minala, 21 yaşında olmasına rağmen 30'lu yaşlardaki görüntüsü ile dikkatleri üstüne çekmişti.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
İtalyan basını yazdı: Salernitana Joseph Marie Minala Trabzon'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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