Hacısalihoğlu’dan ‘Neden hep İranlı?’ sorusuna yanıt
“Trabzon zor bir şehir. Dışarıdan gelen uyum sorunu çekiyor. Bu nedenle transferde İran, Gürcistan ve Yunanistan öncelikli bölge olmalı
Bordo-mavili takımın İran'dan 2 oyuncu birden transfer etmesi dikkat çekmişti. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu bu konudaki yorumlara şöyle yanıt verdi: "Trabzon, sosyal açıdan zor bir şehir. Biz çok sevsek de dışarıdan gelenlerin uyumunda zaman zaman zorluk çektiği gerçek. Bu nedenle bu kültürde, coğrafyadaki yabancı oyunculardan takıma takviye yapmanın daha ekonomik ve sağlıklı olacağını düşünüyoruz. O nedenle İran, Gürcistan, Yunanistan'ın, Trabzonspor için öncelikli tercih bölgesi olması lazım." Hacısalihoğlu, şike süreci ve dostluk ilişkilerinin yeniden tesisi konusunda ise, "Sporun temelinde bu var. Ancak Trabzonspor uğradığı haksızlığı da hukuki yoldan aramaya devam edecek" dedi.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Hacısalihoğlu’dan ‘Neden hep İranlı?’ sorusuna yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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