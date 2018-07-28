Hacısalihoğlu’dan ‘Neden hep İranlı?’ sorusuna yanıt

Bordo-mavili takımın İran'dan 2 oyuncu birden transfer etmesi dikkat çekmişti. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu bu konudaki yorumlara şöyle yanıt verdi: "Trabzon, sosyal açıdan zor bir şehir. Biz çok sevsek de dışarıdan gelenlerin uyumunda zaman zaman zorluk çektiği gerçek. Bu nedenle bu kültürde, coğrafyadaki yabancı oyunculardan takıma takviye yapmanın daha ekonomik ve sağlıklı olacağını düşünüyoruz. O nedenle İran, Gürcistan, Yunanistan'ın, Trabzonspor için öncelikli tercih bölgesi olması lazım." Hacısalihoğlu, şike süreci ve dostluk ilişkilerinin yeniden tesisi konusunda ise, "Sporun temelinde bu var. Ancak Trabzonspor uğradığı haksızlığı da hukuki yoldan aramaya devam edecek" dedi.