Ünal Karaman'dan 2 oyuncuya özel talimat – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    'dan 2 oyuncuya özel talimat

    Ünal Karaman'dan 2 oyuncuya özel talimat

    , Kucka ve Onazi ile özel görüşme yaptı.

    , Kucka ve Onazi ile özel görüşme yaptı. Tercüman Ercan Ildız'ın da bulunduğu görüşmede 52 yaşındaki hocanın, "Sadece kendi mevkinizde değil her bölgede arkadaşlarınıza destek verin. Oyunun yükü büyük anlamda sizlerin üzerinde olacak. Siz takımın bir anlamda yükünü sırtlayacak isimlersiniz" dediği belirtildi.

    1. 27.7.2018
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