Ünal Karaman'dan 2 oyuncuya özel talimat
Teknik direktör Ünal Karaman, Kucka ve Onazi ile özel görüşme yaptı.
Teknik direktör Ünal Karaman, Kucka ve Onazi ile özel görüşme yaptı. Tercüman Ercan Ildız'ın da bulunduğu görüşmede 52 yaşındaki hocanın, "Sadece kendi mevkinizde değil her bölgede arkadaşlarınıza destek verin. Oyunun yükü büyük anlamda sizlerin üzerinde olacak. Siz takımın bir anlamda yükünü sırtlayacak isimlersiniz" dediği belirtildi.
- 27.7.2018
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