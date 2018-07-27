Trabzonspor'dan basketbol açıklaması – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'dan basketbol açıklaması

    Trabzonspor'dan basketbol açıklaması

    Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneği'nden 11 milyon liralık alacağını görmezden gelmesi veya bu alacağından vazgeçmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulübün alacaklarını talep etmesi karşısında Trabzon Basketbol Kulübü Derneği'nin ligden çekileceğine dair haberlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

    "Öncelikle belirtmek isteriz ki içinde bulunduğu ekonomik şartlarda en küçük maddi desteğe dahi ihtiyaç duyan kulübümüzün 11 milyon liralık alacağını görmezden gelmesi veya bu alacağından vazgeçmesi mümkün değildir." denilen açıklamada, bu anlamda yönetim kurulunun, Genel Kurulu'ndan aldığı yetkiye ve sorumluluğa binaen kulüpleriyle hiçbir organik bağı bulunmayan ilgili dernekten hukuki yollarla alacağını talep ettiği kaydedildi.

    Açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

    "Ancak, bilinmelidir ki muhatap Trabzon Basketbol Kulübü Derneği'nin kulübümüzün alacak talebinden önce sırada bekleyen ve halihazırda devam eden 15 civarında aleyhte icra dosyası bulunmaktadır. Diğer alacak sahiplerinin tavrı ne olur bilemeyiz. Fakat Trabzonspor ile ilgili gelişen bu durum belli ki Trabzon Basketbol Kulübü Derneği'nin yaşadığı ilk ve tek sorun değildir. Ayrıca, altını çizerek ifade etmek isteriz ki söz konusu Basketbol Derneği tarafından tebligatımıza itiraz edilmiş ve 9 gün önce 'Mahkeme hakkımız 1 yıl saklı kalmak koşuluyla' icra takibi işlemleri zaten durdurulmuştur. Bu vesileyle, kulübümüzün, Trabzon Basketbol Kulübü Derneği'nin faaliyetlerini engellediği, 'Trabzonspor Kulübü alacağını talep ettiği için Basketbol Derneği kapanıyor' şeklindeki haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını, sansasyon amacı taşıyan paylaşımlar olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

    1. 27.7.2018 18:14
    2. Güncelleme: 27.7.2018 18:14
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