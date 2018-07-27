Trabzonspor'a Ersun Yanal şoku! – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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HEPSİ
    27 Temmuz 2018, Cuma
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    'a şoku!

    Trabzonspor'a Ersun Yanal şoku!

    Maddi sorunlarla boğuşan 'a bir şok da eski hocası 'dan geldi...

    Maddi sorunlarla boğuşan 'a bir şok da eski hocası 'dan geldi... Deneyimli teknik adamın, alacağı olan 450 bin euro için açtığı davada bordo-mavililerden 10 milyon tazminat kazandığı ortaya çıktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun olaydan haberdar olmasından sonra Yanal'ı aradığı ama "Avukatımla görüşün" yanıtını aldığı öğrenildi. Avukatın, Başkan Ağaoğlu'nun 10 milyon TL'nin taksitler halinde ödenmesini teklifini reddettiği dile getirildi.

    1. 27.7.2018
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