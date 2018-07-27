Maddi sorunlarla boğuşan Trabzonspor'a bir şok da eski hocası Ersun Yanal'dan geldi... Deneyimli teknik adamın, alacağı olan 450 bin euro için açtığı davada bordo-mavililerden 10 milyon TL tazminat kazandığı ortaya çıktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun olaydan haberdar olmasından sonra Yanal'ı aradığı ama "Avukatımla görüşün" yanıtını aldığı öğrenildi. Avukatın, Başkan Ağaoğlu'nun 10 milyon TL'nin taksitler halinde ödenmesini teklifini reddettiği dile getirildi.