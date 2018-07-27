Trabzonspor'a Ersun Yanal şoku!
Maddi sorunlarla boğuşan Trabzonspor'a bir şok da eski hocası Ersun Yanal'dan geldi...
Maddi sorunlarla boğuşan Trabzonspor'a bir şok da eski hocası Ersun Yanal'dan geldi... Deneyimli teknik adamın, alacağı olan 450 bin euro için açtığı davada bordo-mavililerden 10 milyon TL tazminat kazandığı ortaya çıktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun olaydan haberdar olmasından sonra Yanal'ı aradığı ama "Avukatımla görüşün" yanıtını aldığı öğrenildi. Avukatın, Başkan Ağaoğlu'nun 10 milyon TL'nin taksitler halinde ödenmesini teklifini reddettiği dile getirildi.
- 27.7.2018
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
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