Trabzonspor çalışmalara bugün başlıyor
24 Temmuz'da tamamlanan Slovenya kampının ardından izine çıkan bordo-mavililer, bugün Trabzon'da yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.
24 Temmuz'da tamamlanan Slovenya kampının ardından izine çıkan bordo-mavililer, bugün Trabzon'da yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Antrenman saat 18.00'de başlayacak.
AMİRİ SİFTAH YAPACAK
2 yıllık sözleşme imzalayan ve Slovenya kampına vize işlemleri nedeniyle katılamayan Vahid Amiri, bugün ilk kez takımla birlikte çalışma şansı bulacak. 30 yaşındaki İranlı sol kanat yeni takım arkadaşlarıyla tanışacak.
- 27.7.2018
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
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