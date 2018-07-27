24 Temmuz'da tamamlanan Slovenya kampının ardından izine çıkan bordo-mavililer, bugün Trabzon'da yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Antrenman saat 18.00'de başlayacak.



AMİRİ SİFTAH YAPACAK

2 yıllık sözleşme imzalayan ve Slovenya kampına vize işlemleri nedeniyle katılamayan Vahid Amiri, bugün ilk kez takımla birlikte çalışma şansı bulacak. 30 yaşındaki İranlı sol kanat yeni takım arkadaşlarıyla tanışacak.