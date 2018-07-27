Trabzonspor çalışmalara bugün başlıyor – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    çalışmalara bugün başlıyor

    Trabzonspor çalışmalara bugün başlıyor

    'da tamamlanan Slovenya kampının ardından izine çıkan bordo-mavililer, bugün 'da hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

    'da tamamlanan Slovenya kampının ardından izine çıkan bordo-mavililer, bugün 'da hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Antrenman saat 18.00'de başlayacak.

    AMİRİ SİFTAH YAPACAK
    2 yıllık sözleşme imzalayan ve Slovenya kampına vize işlemleri nedeniyle katılamayan Vahid Amiri, bugün ilk kez takımla birlikte çalışma şansı bulacak. 30 yaşındaki İranlı sol kanat yeni takım arkadaşlarıyla tanışacak.

    1. 27.7.2018
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