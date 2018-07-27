Trabzonspor'da uzun zamandır süren stoper arayışları son bulmak üzere. Daha önce Türkiye'ye getirilen İranlı stoper Majid Hosseini, kulübüyle sorunları çözmek için daha sonra ülkesine gitmişti. Ardından da yönetici Özer Bayraktar, İran'a giderek İstiklal yetkilileri ile görüştü ancak 700 bin dolar istemeleri üzerine anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Trabzonspor, FIFA'ya başvuracaklarını ve oyuncunun sözleşmesindeki, "100 bin dolara serbest kalır" maddesini yatıracaklarını iletti. İran yetkilileri Hosseini'nin de Fırtına'da oynama konusundaki dik duruşu sonrası geri adım atarak transfere razı oldu. 22 yaşındaki İranlı stoper Hosseini 3 yıllık imza atacak.



BORDO-MAVİLİLERİ TERCİH ETTİ

Yine Dünya Kupası'nda çok beğenilen diğer İranlı stoper Morteza Pouraliganji için de 20 gün önce resmi teklif yapılmıştı. Aradan geçen zamanda kendisine gelen önerileri değerlendirmek isteyen 26 yaşındaki futbolcu, kulübü Al Sadd ile de sözleşme yenilemeyerek bonservisini eline aldı. Özellikle Avrupa'dan teklifler alan tecrübeli savunmacı, Trabzonspor'un iki İranlı oyuncuyla anlaşması üzerine tercihini bordo-mavili kulüpten yana kullanma kararı aldı. Hem stoperde hem de orta sahada oynayabilen Morteza'nın Trabzon'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından da kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.



KAPALI KUTU / OLCAY ÇAKIR

Transfer baskılarına yenilen yönetimlerin, panik transferleri ile kulübü uğrattıkları zararlar ortada. Özellikle sosyal medya üzerinden oluşturulan baskılara bir noktaya kadar direnebilen yönetimlerin bir süre sonra dayanamayıp "susturucu" etkili transferlerle sezonlara başladığı malum. Mevcut yönetimin "baskılara yenilme" evresini başarıyla atlatması halinde birçok şeyin doğru zemine kayabileceği uyarısında bulunmuştuk. Direndiler ve kapalı kutu da olsa defansı İranlılarla adeta rakiplerine "duvar etme" niyetindeler. Dünya Kupası'nda bu defans, performans en büyük referans!