Trabzonspor'un 51. yıl kutlaması pazar günü
Trabzonspor’un kuruluşunun 51. yıldönümü dolayısıyla 29 Temmuz’da etkinlik düzenlenecek.
Trabzonspor'un kuruluşunun 51. yıldönümü dolayısıyla 29 Temmuz'da etkinlik düzenlenecek. Resmi siteden, saat 21.00'de Samsunspor ile oynanacak hazırlık maçı öncesi stat dışında saat 16.00'da başlayacak kutlamaların daha sonra stadyum içinde devam edeceği belirtildi. Biletler bugün 5 TL'den satışa sunuldu.
- 26.7.2018
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