Trabzonspor'un 51. yıl kutlaması pazar günü – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'un 51. yıl kutlaması pazar günü

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'un 51. yıl kutlaması pazar günü

    ’un kuruluşunun 51. yıldönümü dolayısıyla ’da etkinlik düzenlenecek.

    'un kuruluşunun 51. yıldönümü dolayısıyla 'da etkinlik düzenlenecek. Resmi siteden, saat 21.00'de ile oynanacak hazırlık maçı öncesi stat dışında saat 16.00'da başlayacak kutlamaların daha sonra stadyum içinde devam edeceği belirtildi. Biletler bugün 5 TL'den satışa sunuldu.

    1. 26.7.2018
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