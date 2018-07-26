Trabzonspor'un Kolombiyalı yıldız adayı Fabian Castillo Güney Amerika'ya geri döndü. Bordo-mavililere 2 sezon önce Dallas'tan büyük beklentilerle transfer edilen Fabian Castillo, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Castillo, Meksika Liga MX Clausura ekiplerinden Tijuana'ya transfer oldu.



Trabzonspor 26 yaşındaki Kolombiyalı forvet için 2017'de 3.2 milyon euro ödemişti.

TRABZONSPOR'UN RESMİ SİTESİNDEN ŞU AÇIKLAMA YAPILDI:

"Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Club Tijuana'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Club Tijuana, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.650.000.-USD ödeyecektir."



FABİAN CASTİLLO'NUN TRABZONSPOR PERFORMANSI



Fabian Castillo Trabzonspor'da 38 Süper Lig maçında 12 bin 13 dakika forma giydi. Kolombiyalı futbolcu bordo-mavili formayla 3 gol 4 asistlik katkı sağladı. Castillo Trabzonspor'da 741 dakikada bir gole etki etti.