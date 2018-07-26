Trabzonspor'dan sponsorlara teşekkür
Fırtına 2018-19 ve 2019-20'da giyim firması Tween ile sponsorluk anlaşması imzalayacak.
Fırtına 2018-19 ve 2019-20'da giyim firması Tween ile sponsorluk anlaşması imzalayacak. Bordo-mavililer, VIP Loca kullanım sürelerini 3'er yıl daha uzatan Kalyon İnşaat ile TAV Holding'e ve CEO Sani Şener'e de teşekkür etti.
- 26.7.2018
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