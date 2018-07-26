Trabzonspor'dan sponsorlara teşekkür – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Trabzonspor'dan sponsorlara teşekkür

    Trabzonspor'dan sponsorlara teşekkür

    Fırtına 2018-19 ve 2019-20'da giyim firması Tween ile sponsorluk anlaşması imzalayacak.

    Fırtına 2018-19 ve 2019-20'da giyim firması Tween ile sponsorluk anlaşması imzalayacak. Bordo-mavililer, VIP Loca kullanım sürelerini 3'er yıl daha uzatan ile TAV Holding'e ve CEO 'e de teşekkür etti.

    1. 26.7.2018
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