Fırtına 2018-19 ve 2019-20'da giyim firması Tween ile sponsorluk anlaşması imzalayacak. Bordo-mavililer, VIP Loca kullanım sürelerini 3'er yıl daha uzatan Kalyon İnşaat ile TAV Holding'e ve CEO Sani Şener'e de teşekkür etti.