Trabzonspor bir süredir temaslarını sürdürdüğü ve görüşmelere başlandığını açıkladığı Majid Hosseini'yi kente getirdi. Ayrıca İranlı stoper Morteza Pouraliganji'yi de Trabzon'a davet etti.



Şu ana kadar sadece İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi kadrosuna katan ve ardından stoper transferine yoğunlaşan bordo-mavililer, daha önce Türkiye'ye getirdiği ancak kulübü Esteghlal ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle transferini sonuçlandıramadığı Majid Hosseini'yi Trabzon'a getirdi. 22 yaşındaki İranlı stoperin sağlık kontrollerinden geçirileceği ve yarın Trabzon'a imza töreni düzenlenmesinin planlandığı öğrenildi.

ÜÇÜNCÜ İRANLI MORTEZA

Stoper hattına en az iki takviye yapmayı planlayan bordo-mavililerin Hosseini'nin yanı sıra İranlı stoper Morteza Pouraliganji'yi de Trabzon'a davet ettiği kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncu ile yapılacak son görüşmelerin ardından transferinin netlik kazanacağı belirtildi. Daha önce İranlı Vahid Amiri'yi kadrosuna katan Hosseini ile de büyük ölçüde anlaşan bordo-mavililer, Morteza ile de anlaşma sağlaması durumunda takımdaki İranlı oyuncu sayısı 3'e yükselecek.

Majid Hosseini kimdir?

Majid Hosseini 20 Haziran 1986 doğumlu ve 22 yaşında. 1.83 boyunda olan Majid Hosseini stoper mevkinde forma giyiyor. Majid Hosseini aynı zamanda sağ bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor. Şu anda İran kulübü Esteghlal kulübünde forma giyen 22 yaşındaki Majid Hosseini geçtiğimiz sezon yine İran kulüplerinden Rah Ahan'da kiralık olarak forma giydi. Majid Hosseini daha önce İran takımlarından Saipa takımında oynamıştı. Genç futbolcu kariyerinde şu ana kadar İran dışına çıkmadı.





Puraliganji kimdir?

Morteza Pouraliganji 19 Nisan 1992 doğumlu. Morteza Pouraliganji 26 yaşında ve 1.87 boyunda. Morteza Pouraliganji stoper mevkidne forma gigiyor. Morteza Pouraliganji geçtiğimiz sezon Katar'ın All Sadd takımında forma giydi ve sfözleşmesi sona erdi. Morteza Pouraliganji daha önce kariyerinde Çin Ligi'nde Tianjin Teda dışında ülkesi İran'da Naft Novin takımlarının formasını giydi. Morteza Pouraliganji geçtiğimiz sezon ligde 17 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Morteza Pouraliganji toplamda ise geçen sezon 23 maçta görev alırken, 4 gol kaydetti.





SAMSUNSPOR MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Bu arada Trabzonspor'un 29 Temmuz Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda Samsunspor'la oynayacağı dostluk maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatlarının 5 TL olarak belirlendiği maçın öncesinde stadyum içinde ve dışında çeşitli etkinliklerin olacağı, stadyumun dışında, saat 16.00'da başlayacak olan kutlama etkinlikleri, saat 18.30 itibarıyla stadyum içinde devam edeceği belirtildi. Stadyumun içinde yapılacak etkinlikler arasında ise altyapı oyuncularının sergileyeceği bir koreografi, ışık ve dans şovları, havai fişek gösterisi ile Karadeniz müziğinin önde gelen temsilcilerinin katılacağı konserlerin bulunduğu, ayrıca program boyunca taraftarları mini sürprizlerin de beklediği ifade edildi. Samsunspor ile oynanacak dostluk maçının saati ise 21.00 olarak açıklandı.