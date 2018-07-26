Takıma izinde Ünal Karaman tesislerde! – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Takıma izinde tesislerde!

    Takıma izinde Ünal Karaman tesislerde!

    Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da gerçekleştirdiği kamp ile sürdüren , yurda döndü.

    Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da gerçekleştirdiği kamp ile sürdüren , yurda döndü. Bordo-mavililer, yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından 'a ulaştı. 2 gün izin yapacak takımda bazı oyuncular kafileden ayrılırken, 17 futbolcu şehre gitti.

    KARAMAN İZİN YAPMADI
    , futbolculara verilen izinde çalışmalarını takip etmek için bir süre 'nde kalacak. Burada yeni transfer Rahimi ile bir görüşme yapacak Karaman, özellikle stoper mevkii için transfer çalışmalarını da yakından takip edecek. 52 yaşındaki hocanın en az 3 stoper ve bir kanat oyuncusu takviyesi istediği biliniyor. Yönetim de bunun için çalışıyor.

    1. 26.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Takıma izinde Ünal Karaman tesislerde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN