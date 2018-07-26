Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da gerçekleştirdiği kamp ile sürdüren Trabzonspor, yurda döndü. Bordo-mavililer, yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı. 2 gün izin yapacak takımda bazı oyuncular kafileden ayrılırken, 17 futbolcu şehre gitti.



KARAMAN İZİN YAPMADI

Ünal Karaman, futbolculara verilen izinde transfer çalışmalarını takip etmek için bir süre Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kalacak. Burada yeni transfer Rahimi ile bir görüşme yapacak Karaman, özellikle stoper mevkii için transfer çalışmalarını da yakından takip edecek. 52 yaşındaki hocanın en az 3 stoper ve bir kanat oyuncusu takviyesi istediği biliniyor. Yönetim de bunun için çalışıyor.