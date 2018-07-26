Maddi kriz nedeniyle oyunculardan 'feda' isteyen Başkan Ahmet Ağaoğlu'na ilk olumlu cevabı kaptan Onur ve Olcay vermek üzere. Onur'un yıllık ücretinde yüzde 15'lik indirime sıcak baktığı öne sürüldü. Tecrübeli eldiven daha önce 250 bin euro'luk bir 'feda' yapmıştı. Yıllık 2 milyon 250 bin euro alan ve 2 senelik sözleşmi bulunan 30 yaşındaki oyuncu bu süreçte 650 bin euro'dan vazgeçecek. Senede 1.7 milyon euro kazanan Olcay'ın sözleşmesinde kalan 2 yıl için toplamda 400-450 bin euro gibi bir bedeli bıraktığı vurgulandı.