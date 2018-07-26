Onur ve Olcay'dan 'feda' – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    ve 'dan 'feda'

    Onur ve Olcay'dan 'feda'

    Maddi kriz nedeniyle oyunculardan 'feda' isteyen Başkan 'na ilk olumlu cevabı kaptan ve vermek üzere.

    Maddi kriz nedeniyle oyunculardan 'feda' isteyen Başkan 'na ilk olumlu cevabı kaptan ve vermek üzere. Onur'un yıllık ücretinde yüzde 15'lik indirime sıcak baktığı öne sürüldü. Tecrübeli eldiven daha önce 250 bin euro'luk bir 'feda' yapmıştı. Yıllık 2 milyon 250 bin euro alan ve 2 senelik sözleşmi bulunan 30 yaşındaki oyuncu bu süreçte 650 bin euro'dan vazgeçecek. Senede 1.7 milyon euro kazanan Olcay'ın sözleşmesinde kalan 2 yıl için toplamda 400-450 bin euro gibi bir bedeli bıraktığı vurgulandı.

    1. 26.7.2018
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