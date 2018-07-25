Ünal Karaman: Transfer bekliyoruz – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    : bekliyoruz

    Ünal Karaman: Transfer bekliyoruz

    Teknik direktör , 24 günlük Slovenya kampı ve çalışmaları hakkında bilgi verirken, yeni sezon öncesi camiaya da seslendi. Transferlerin en kısa sürede takıma katılmalarını umduğunu ifade eden Karaman, "Her hoca ister ki elinde alternatifli kadro olsun.

    Maçlarda oyuncu sıkıntısı çektik. Umuyorum ki en kısa dönem içerisinde bu eksik bölgelerimiz daha çok rekabet ortamını oluşturacak şekilde tamamlanır" ifadesini kullandı. 52 yaşındaki hoca, yeni transferlerin en kısa dönemde gelip rekabet ortamının içine girmelerini umduğunu kaydederek, "Yönetim kurulunun çok ağır bir yükü var. O borçlar ödenmeden transferin yapılması bir anlam ifade etmiyordu.

    Biz de Trabzonspor'un dertlerine uzak değiliz. Tabii ki bir an önce oyuncularım elimde olsun isterim ama yasağı yememek için paralar ödenmeli. Yoksa elimiz kolumuz bağlanırdı" diye konuştu.
    1. 25.7.2018
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