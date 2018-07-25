Ünal Karaman: Transfer bekliyoruz
Teknik direktör Ünal Karaman, 24 günlük Slovenya kampı ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, yeni sezon öncesi camiaya da seslendi. Transferlerin en kısa sürede takıma katılmalarını umduğunu ifade eden Karaman, "Her hoca ister ki elinde alternatifli kadro olsun.
Biz de Trabzonspor'un dertlerine uzak değiliz. Tabii ki bir an önce oyuncularım elimde olsun isterim ama transfer yasağı yememek için paralar ödenmeli. Yoksa elimiz kolumuz bağlanırdı" diye konuştu.
- 25.7.2018
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celal bjk tasa gıdıp senol un kaprıslerını cekecegıne 4.luk yasayacagına gel terım babanın sıcak takımına sampıyonluk yasa doya doya sl oyna secı
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