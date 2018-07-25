Bugün sabah saatlerinde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla Slovenya kampını tamamlayan bordo-mavililer, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dan özel uçakla yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı. 2 gün izin yapacak olan Trabzonspor'da bazı oyuncular kafileden ayrılırken, 17 futbolcu kafileyle birlikte Trabzon'a döndü.



Bordo-mavililer, 27 Temmuz Cuma günü yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.