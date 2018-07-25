Trabzonspor, yurda döndü
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , yurda döndü

    Trabzonspor, yurda döndü

    hazırlıklarını ’da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla sürdüren , yurda döndü.

    Bugün sabah saatlerinde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla kampını tamamlayan bordo-mavililer, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dan özel uçakla yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından 'a ulaştı. 2 gün izin yapacak olan 'da bazı oyuncular kafileden ayrılırken, 17 futbolcu kafileyle birlikte Trabzon'a döndü.

    Bordo-mavililer, 27 Temmuz Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 25.7.2018 09:14
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