Trabzonspor, yurda döndü
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonspor, yurda döndü.
Bugün sabah saatlerinde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla Slovenya kampını tamamlayan bordo-mavililer, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dan özel uçakla yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı. 2 gün izin yapacak olan Trabzonspor'da bazı oyuncular kafileden ayrılırken, 17 futbolcu kafileyle birlikte Trabzon'a döndü.
Bordo-mavililer, 27 Temmuz Cuma günü yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
- 25.7.2018 09:14
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Toplam 32
Yorum
:) saat 4,5 oldu acaba kaç paraya yükseldi :)))))))))))))) mest oldum mest :)))))))) acaba ne kadar yükseldi borç :))
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Yorum
alik genç ve yetenekli golcü almak gerekiyor. soldado sakat ve dökük fos çabuk yoruluyor defansı dağıtamıyo gol atamıyor.golcü alındımı tamamdır
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Trabzonspor, yurda döndü
Toplam 2
Yorum
TS61 Bu sessizlik hiç hayra alamet değil 2 stoper almak çokmu zor tamam ekonomik sıkıntı var ama tek stoper iranlımı var lig başlıyor nerdeyse
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