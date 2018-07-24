Yeni transfer Sosa – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Yeni

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    Başkan Ağaoğlu, Arjantinli yıldız için, “Bu sezon önemli katkılar sağlayacak” dedi

    Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen yıl bazı sorunlar yaşayan 'nın bu sezon çok daha farklı olacağına inandığını ve kendisine yeni gözüyle baktıklarını söyledi.

    Birkaç gündür adı Beşiktaş ile anılan 'nın kamp performansı hakkında olumlu raporlar aldıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Sosa ile uzun uzun konuştuk.

    Kendisi de geçen sezon iyi bir performans sergileyemediğini kabul etti. Ancak bu sezon için farklı olacağını da dile getirdi. Şu an kafasının rahatladığını biliyoruz. Ondan beklentimiz yüksek" dedi.

    KULÜBÜ İLE GÖRÜŞECEK
    Trabzon'a gelen Hosseini, İstiklal ile görüşmek üzere İran'a döndü. Son derece savaşçı kişiliği ile tanınan, asla oyundan kopmayan 22 yaşındaki stoper birkaç gün içinde imzayı atabilir. İstiklal ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Hosseini, kulübüne Trabzon'da oynamak istediğini bir kez daha söyleyecek.

    "OYUNCUYA BAĞLI"

    MİNİ YORUM / YUNUS EMRE SEL: HOSSEİNİ için bu kadar uğraş verilmesi oyuncudan beklentinin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Geçtiğimiz günlerde çok önemli bir oyuncusunu sırf sözleşmesinde, "Belli bir bedel ödenirse serbest kalır" maddesi nedeniyle kaybeden Trabzonspor aynı maddeyi bu kez yaparken kullanmak istiyor. Her iki kulübün de başvurusu üzerine devreye girecek olan FIFA, genç oyuncuya, "Kimde oynamak istiyorsun" diyecek. İşte bu noktada Hosseini dik duruş sergilerse bu bitebilir.
    1. 24.7.2018
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