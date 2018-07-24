Başkan Ağaoğlu, Arjantinli yıldız için, “Bu sezon önemli katkılar sağlayacak” dedi
Birkaç gündür adı Beşiktaş ile anılan Sosa'nın kamp performansı hakkında olumlu raporlar aldıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Sosa ile uzun uzun konuştuk.
Kendisi de geçen sezon iyi bir performans sergileyemediğini kabul etti. Ancak bu sezon için farklı olacağını da dile getirdi. Şu an kafasının rahatladığını biliyoruz. Ondan beklentimiz yüksek" dedi.
KULÜBÜ İLE GÖRÜŞECEK
Trabzon'a gelen Hosseini, İstiklal ile görüşmek üzere İran'a döndü. Son derece savaşçı kişiliği ile tanınan, asla oyundan kopmayan 22 yaşındaki stoper birkaç gün içinde imzayı atabilir. İstiklal ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Hosseini, kulübüne Trabzon'da oynamak istediğini bir kez daha söyleyecek.
"OYUNCUYA BAĞLI"
MİNİ YORUM / YUNUS EMRE SEL: HOSSEİNİ için bu kadar uğraş verilmesi oyuncudan beklentinin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Geçtiğimiz günlerde çok önemli bir oyuncusunu sırf sözleşmesinde, "Belli bir bedel ödenirse serbest kalır" maddesi nedeniyle kaybeden Trabzonspor aynı maddeyi bu kez transfer yaparken kullanmak istiyor. Her iki kulübün de başvurusu üzerine devreye girecek olan FIFA, genç oyuncuya, "Kimde oynamak istiyorsun" diyecek. İşte bu noktada Hosseini dik duruş sergilerse bu transfer bitebilir.
- 24.7.2018
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
Yeni transfer Sosa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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