Trabzonspor'un Bicakcic transferinde tek pürüz
Stoper mevkiini güçlendirmek için girişimlerini sürdüren Trabzonspor yönetimi, Ermin Bicakcic ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak 28 yaşındaki Boşnak oyuncunun kulübü Hoffenheim'a resmi kiralama teklifi sunan bordo-mavili kulübe henüz olumlu yanıt gelmedi.
- 24.7.2018
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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