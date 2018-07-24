Stoper mevkiini güçlendirmek için girişimlerini sürdüren Trabzonspor yönetimi, Ermin Bicakcic ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak 28 yaşındaki Boşnak oyuncunun kulübü Hoffenheim'a resmi kiralama teklifi sunan bordo-mavili kulübe henüz olumlu yanıt gelmedi.

Alman ekibinin Bicakcic'in kamp performansından memnun kaldığı ve bu nedenle onu bırakmaya yanaşmadığı iddia edildi. Karadeniz temsilcisi ise Bicakcic'in Türkiye'de oynamaya sıcak bakması nedeniyle bu avantajını kullanarak, Hoffenheim'ın futbolcuyu bırakması yönünde baskı yapmaya çalışacak. Sıcak gelişmeler bekleniyor.