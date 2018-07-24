Trabzonspor'un Bicakcic transferinde tek pürüz – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'un Bicakcic transferinde tek pürüz

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'un Bicakcic transferinde tek pürüz

    Stoper mevkiini güçlendirmek için girişimlerini sürdüren yönetimi, Ermin Bicakcic ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak 28 yaşındaki Boşnak oyuncunun kulübü 'a resmi kiralama teklifi sunan bordo-mavili kulübe henüz olumlu yanıt gelmedi.

    Alman ekibinin Bicakcic'in kamp performansından memnun kaldığı ve bu nedenle onu bırakmaya yanaşmadığı iddia edildi. Karadeniz temsilcisi ise Bicakcic'in Türkiye'de oynamaya sıcak bakması nedeniyle bu avantajını kullanarak, Hoffenheim'ın futbolcuyu bırakması yönünde baskı yapmaya çalışacak. Sıcak gelişmeler bekleniyor.
    1. 24.7.2018
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