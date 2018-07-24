Trabzonspor Umar Aminu'dan için cevap bekliyor – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Umar Aminu'dan için cevap bekliyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> Umar Aminu'dan için cevap bekliyor

    Karadeniz ekibi, uzun süredir peşinde olduğu Nijeryalı oyuncu Umar Aminu için 'dan haber bekliyor

    'den 3-4 kulübün talip olduğu Umur için Başkent ekibinin kararını bekleyen bordo- mavililer, bu transferi kiralık olarak sonuçlandırmak istiyor. 'un Nijeryalı oyuncu için kiralama bedeli olarak 400 bin euro talep ettiği Umar'ın yıllık maliyetinin ise 850 bin euro olduğu belirtildi.
    1. 24.7.2018
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