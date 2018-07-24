Trabzonspor-Cagliari maçı biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Trabzonspor-Cagliari maçı biletleri satışa çıktı

    Trabzonspor-Cagliari maçı biletleri satışa çıktı

    BORDO-mavililer ile ekibi Cagliari arasında 4 Ağustos'ta oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

    Olimpiyat Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletler 30 ile 100 TL arasında.

    Biletler; İstanbul Maltepe ve Bakırköy TS Club mağazaları ile maç günü stat gişesinden satın alınabilecek.
    1. 24.7.2018
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