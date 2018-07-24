Trabzonspor-Cagliari maçı biletleri satışa çıktı

BORDO-mavililer ile İtalya ekibi Cagliari arasında 4 Ağustos'ta oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Olimpiyat Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletler 30 ile 100 TL arasında.



Biletler; İstanbul Maltepe ve Bakırköy TS Club mağazaları ile maç günü stat gişesinden satın alınabilecek.