Hosseini savaşı – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Hosseini savaşı

    Hosseini savaşı

    Dün imza atacak genç oyuncunun kulübü İstiklal, “Hosseini’nin transferine izin vermiyoruz” diyerek ’ya başvurdu. Yönetim de karşı hamle ile ’ya gidiyor

    Trabzonspor yönetimi yaklaşık 20 gündür 22 yaşındaki İranlı stoper Majid Hosseini'nin transferini sonuçlandırmak için uğraş veriyor. Sözleşmesindeki, buy-out yani '100 bin dolar yatırılırsa serbest kalır' maddesini kullanarak genç futbolcuyu önceki gün Türkiye'ye getiren bordo-mavililer, KAP'a da transfer görüşmelerinin başlandığına dair resmi açıklama yapmıştı. Dün son görüşmeler sonrasında da genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacaktı. Ama daha önce pasaportuna el koyulan Hosseini'de işler yine istenen şekilde gitmedi.

    ÜLKESİNE DÖNDÜ
    İstıklal'in "Hosseini bizimdir ve bu transfere izin vermiyoruz. Hakkımızı 'da arayacağız" şeklinde resmi açıklama yapması üzerine Trabzonspor da daha sağlam adımlar atma kararı aldı. Bordo-mavili kulüp de karşı bir hamle ile 'ya başvuracak. Bu süreçte oyuncunun tavrının Trabzonspor oynamaktan yana olması durumunda, FIFA'nın kararı bordo-mavili kulüp lehine vermesi bekleniyor. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Bazı sorunlar var. Futbolcu onları çözmek için ülkesine döndü. Ardından transfer gerçekleşebilir" dedi.
    1. 24.7.2018
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