Hosseini savaşı
Dün imza atacak genç oyuncunun kulübü İstiklal, “Hosseini’nin transferine izin vermiyoruz” diyerek FIFA’ya başvurdu. Yönetim de karşı hamle ile FIFA’ya gidiyor
ÜLKESİNE DÖNDÜ
İstıklal'in "Hosseini bizimdir ve bu transfere izin vermiyoruz. Hakkımızı FIFA'da arayacağız" şeklinde resmi açıklama yapması üzerine Trabzonspor da daha sağlam adımlar atma kararı aldı. Bordo-mavili kulüp de karşı bir hamle ile FIFA'ya başvuracak. Bu süreçte oyuncunun tavrının Trabzonspor oynamaktan yana olması durumunda, FIFA'nın kararı bordo-mavili kulüp lehine vermesi bekleniyor. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Bazı sorunlar var. Futbolcu onları çözmek için ülkesine döndü. Ardından transfer gerçekleşebilir" dedi.
- 24.7.2018
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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