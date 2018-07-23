Trabzonspor'dan kutlama mesajı – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'dan kutlama mesajı

    Trabzonspor'dan kutlama mesajı

    Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığındaki üst düzey atamalara ilişkin kutlama mesajı yayımladı.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında şu ifadeler kullanıldı:

    "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yardımcılıklarına getirilen dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçimiz ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'yu, yeniden Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanlığına atanan dünya şampiyonu eski milli güreşçimiz ve hemşehrimiz 'yi kutlar, görevlerinde üstün başarılar dileriz."

    1. 23.7.2018 13:23
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