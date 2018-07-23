Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yardımcılıklarına getirilen dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçimiz Hamza Yerlikaya ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'yu, yeniden Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanlığına atanan dünya şampiyonu eski milli güreşçimiz ve hemşehrimiz Selçuk Çebi'yi kutlar, görevlerinde üstün başarılar dileriz."