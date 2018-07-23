Trabzonspor'dan kutlama mesajı
Trabzonspor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığındaki üst düzey atamalara ilişkin kutlama mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yardımcılıklarına getirilen dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçimiz Hamza Yerlikaya ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'yu, yeniden Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanlığına atanan dünya şampiyonu eski milli güreşçimiz ve hemşehrimiz Selçuk Çebi'yi kutlar, görevlerinde üstün başarılar dileriz."
- 23.7.2018 13:23
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
Yorum
serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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İbanez’de arpacık çıktı
Toplam 1
Yorum
hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
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