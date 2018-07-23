Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulübün 51. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 4 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Cagliari ile oynanacak maçın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, takımın yeni sezon öncesi İstanbul'daki taraftarların karşısına ilk defa çıkacağı hatırlatılarak, karşılaşmanın biletlerinin doğu tribünü için 30, batı tribünü için 40, VIP için ise 100 liradan satışa sunulduğu kaydedildi.

Tüm taraftarların davet edildiği karşılaşmanın biletlerinin İstanbul Maltepe ve Bakırköy TS Club mağazaları ile maç günü stat gişelerinden satın alınabileceği, Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi Passolig gişesi ile Trabzon Meydan Passolig gişesinden ise sadece e-biletlerin temin edilebileceği ifade edildi.