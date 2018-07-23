Trabzonspor-Cagliari maçı biletleri satışa sunuldu – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    - maçı biletleri satışa sunuldu

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>-<a href="/index/cagliari?id=722299e8-28a4-47bb-978e-b08d0a978ba4" class="" rel="tag">Cagliari</a> maçı biletleri satışa sunuldu

    ile 'nın takımı arasında 4 'ta oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulübün 51. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 4 Cumartesi günü saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Serie A'nın köklü ekiplerinden ile oynanacak maçın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

    Açıklamada, takımın yeni sezon öncesi 'daki taraftarların karşısına ilk defa çıkacağı hatırlatılarak, karşılaşmanın biletlerinin doğu tribünü için 30, batı tribünü için 40, VIP için ise 100 liradan satışa sunulduğu kaydedildi.

    Tüm taraftarların davet edildiği karşılaşmanın biletlerinin İstanbul ve Bakırköy TS Club mağazaları ile maç günü stat gişelerinden satın alınabileceği, Şenol Güneş Spor Kompleksi Passolig gişesi ile Meydan Passolig gişesinden ise sadece e-biletlerin temin edilebileceği ifade edildi.

    1. 23.7.2018 14:11
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