Rakip Katar şampiyonu – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Rakip şampiyonu

    Rakip Katar şampiyonu
    TRABZONSPOR, Slovenya'daki son hazırlık maçını bugün Ligi şampiyonu Al Duhail ile yapacak. Villach'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bordo-mavililer daha önce Triglav Kranj'ı 2-0, Lokomotiva Zagreb'i 1-0 yenerken, 'ya 4-1 mağlup olmuştu.
    1. 23.7.2018
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