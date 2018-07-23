İbanez’de arpacık çıktı – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    İbanez’de arpacık çıktı

    İbanez’de arpacık çıktı
    Antrenmana sakatlıkları bulunan Fabian Castillo ve ile milli takım kampında olan Abdülkadir Ömür ve 'da çalışan yeni transfer Vahid Amiri katılmadı. Gözünde arpacık çıkan İbanez ise tedavisi devam ettiği için çalışmada yer almadı.
    1. 23.7.2018
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