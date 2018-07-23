İbanez’de arpacık çıktı
- 23.7.2018
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 3
Yorum
Yusuf EKİNCİ Bir zamanlar azız yıldırım bey ne demişti galatasaray için,panatinakos varken neden galatasarayı tutayım.Benfika tur geçsın.Avro bize gelsin
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 3
Yorum
betoooo betoo adamım dogru konusmus hemde cok rahat gecer
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 17
Yorum
KrAlex İnanmadan bir savaşı asla kazanamazsın. Bu turu geçeceğimize eminim çünkü para için oynayan yıldızlar değil yüreğiyle oynayan gençler olacak
İbanez’de arpacık çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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