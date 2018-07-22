Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'da flaş ayrılık! 'a bildirildi

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da flaş ayrılık! <a href="/index/kap?id=99582418-3bf5-409c-8780-b2d63f27d012" class="" rel="tag">KAP</a>'a bildirildi

    , Fabian Castillo'nun 'nın takımına transferi için görüşmelerin başlandığını 'a bildirdi.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika'nın Tijuana kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    Saygılarımızla.

    1. 22.7.2018 16:34
    2. Güncelleme: 22.7.2018 17:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da flaş ayrılık! 'a bildirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN