Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Trabzonspor, Fabian Castillo'nun Meksika'nın Tijuana takımına transferi için görüşmelerin başlandığını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika'nın Tijuana kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla.
- 22.7.2018 16:34
- Güncelleme: 22.7.2018 17:20
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Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
OKTAY Bİ ÇÖPDEN DAHA KURTULDUK OHH BEEE
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Eljif Elmas ve Barış Alıcı'nın Feyenoord maçı performansı
Toplam 7
Yorum
karado yenen 3 gol cocu nun hatası sol bek sol stoper ıkısı birden değiştırdı 2 acemı kevgır oldu.
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Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
paradise61 oynamak istemeyen adamı tutumayacaksın
Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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