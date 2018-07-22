Trabzonspor Majid Hosseini'nin transferinde mutlu sona ulaştı – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    'nin transferinde mutlu sona ulaştı

    Trabzonspor Majid Hosseini'nin transferinde mutlu sona ulaştı

    ekibi, uzun süredir transferi için uğraş verdiği İranlı stoper oyuncusu 'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Hosseini'nin kulübü 'in tutumu nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklamasının ardından İstiklal'in başkanının istifasından sonra 'un, Hosseini için yeniden temaslara başladığı ve sözleşmesindeki '100 bin dolara serbest kalır' maddesini kullanarak oyuncuyu 'ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi. 22 yaşındaki genç savunma oyuncusunun bugün Trabzon'da sağlık kontrolünden geçeceği ve 3 yıllık resmi imzayı atacağı dile getirildi. takımı İstiklal ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Hosseini, geçtiğimiz sezon toplam 31 maçta forma giydi.

    NELER YAŞANDI?
    BORDO-mavili kulup uzun zamandır etmek istediği Majid Hosseini ile ilgili birçok sorun yaşanmıştı. Fırtına, sözleşmesindeki maddeleri kullanarak 100 bin dolara bu transferi bitirmek istemiş ancak İstiklal kuyübü İran Futbol Federasyonu ile ortak hareket ederek pasaportuna el koymuştu. Hosseini'nin uçak biletini alan ve Trabzon'a bekleyen bordo-mavili yönetim bu yeni gelişme sonrası 'yi devreye soktu ve İran ekibinin başkanı istifa etti. Transfer de ondan sonra gerçekleşti.

    MAJID HOSSEINI KİMDİR
    Doğum tarihi: 20 Haziran 1996
    Doğum yeri: İran
    Boy: 1.83
    Mevki: Stoper

    PROFESYONEL KARİYERİ
    Yıl Tak ım Maç Gol
    2014-18 Esteghlal 57 2
    2015-16 R. Ahan (Kir.) 9 1

    1. 22.7.2018
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