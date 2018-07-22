Trabzonspor Majid Hosseini'nin transferinde mutlu sona ulaştı
Karadeniz ekibi, uzun süredir transferi için uğraş verdiği İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Hosseini'nin kulübü İstiklal'in tutumu nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklamasının ardından İstiklal'in başkanının istifasından sonra Trabzonspor'un, Hosseini için yeniden temaslara başladığı ve sözleşmesindeki '100 bin dolara serbest kalır' maddesini kullanarak oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi. 22 yaşındaki genç savunma oyuncusunun bugün Trabzon'da sağlık kontrolünden geçeceği ve 3 yıllık resmi imzayı atacağı dile getirildi. İran takımı İstiklal ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Hosseini, geçtiğimiz sezon toplam 31 maçta forma giydi.
NELER YAŞANDI?
BORDO-mavili kulup uzun zamandır transfer etmek istediği Majid Hosseini ile ilgili birçok sorun yaşanmıştı. Fırtına, sözleşmesindeki maddeleri kullanarak 100 bin dolara bu transferi bitirmek istemiş ancak İstiklal kuyübü İran Futbol Federasyonu ile ortak hareket ederek pasaportuna el koymuştu. Hosseini'nin uçak biletini alan ve Trabzon'a bekleyen bordo-mavili yönetim bu yeni gelişme sonrası TFF'yi devreye soktu ve İran ekibinin başkanı istifa etti. Transfer de ondan sonra gerçekleşti.
MAJID HOSSEINI KİMDİR
Doğum tarihi: 20 Haziran 1996
Doğum yeri: İran
Boy: 1.83
Mevki: Stoper
PROFESYONEL KARİYERİ
Yıl Tak ım Maç Gol
2014-18 Esteghlal 57 2
2015-16 R. Ahan (Kir.) 9 1
- 22.7.2018
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
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