Karadeniz ekibi, uzun süredir transferi için uğraş verdiği İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Hosseini'nin kulübü İstiklal'in tutumu nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklamasının ardından İstiklal'in başkanının istifasından sonra Trabzonspor'un, Hosseini için yeniden temaslara başladığı ve sözleşmesindeki '100 bin dolara serbest kalır' maddesini kullanarak oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi. 22 yaşındaki genç savunma oyuncusunun bugün Trabzon'da sağlık kontrolünden geçeceği ve 3 yıllık resmi imzayı atacağı dile getirildi. İran takımı İstiklal ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Hosseini, geçtiğimiz sezon toplam 31 maçta forma giydi.



NELER YAŞANDI?

BORDO-mavili kulup uzun zamandır transfer etmek istediği Majid Hosseini ile ilgili birçok sorun yaşanmıştı. Fırtına, sözleşmesindeki maddeleri kullanarak 100 bin dolara bu transferi bitirmek istemiş ancak İstiklal kuyübü İran Futbol Federasyonu ile ortak hareket ederek pasaportuna el koymuştu. Hosseini'nin uçak biletini alan ve Trabzon'a bekleyen bordo-mavili yönetim bu yeni gelişme sonrası TFF'yi devreye soktu ve İran ekibinin başkanı istifa etti. Transfer de ondan sonra gerçekleşti.



MAJID HOSSEINI KİMDİR

Doğum tarihi: 20 Haziran 1996

Doğum yeri: İran

Boy: 1.83

Mevki: Stoper

PROFESYONEL KARİYERİ

Yıl Tak ım Maç Gol

2014-18 Esteghlal 57 2

2015-16 R. Ahan (Kir.) 9 1