Trabzonspor ara vermedi – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    ara vermedi

    Trabzonspor ara vermedi
    FIRTINA, Spartak maçının ardından ara vermeden yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör yönetimindeki idmanda Moskova sınavında 90 dakika oynayanlar ayrı koşu yaparken, diğer futbolcular ise yükleme yaptı. İdman yorucu geçti.
    1. 22.7.2018
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