Şölen günü
Alanında dünyada tek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 2 bin 400 sporcu kıyasıya mücadele edecek
ŞAMPİYON SAHNEDE
Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden suya girecek sporcular, 6.5 kilometre sonra Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde finiş görecek. Öte yandan yarış öncesinde gerçekleştirilen yüzme gösterisinde, olimpiyat ve dünya şampiyonu Zimbabveli yüzücü Kirsty Coventry de kulaç attı.
- 22.7.2018
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Şölen günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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