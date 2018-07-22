Şölen günü – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Şölen günü

    Şölen günü

    Alanında dünyada tek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 2 bin 400 sporcu kıyasıya mücadele edecek

    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Samsung iş birliğiyle düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bugün 30. kez gerçekleştirilecek. Alanında dünyada iki kıta arasında yapılan tek etkinlik unvanına sahip olan organizasyonda; 55 farklı ülkeden 2 bin 400 yüzücü saat 10.00'da 'nda şampiyonluk için kulaç atacak.

    ŞAMPİYON SAHNEDE
    'nda Kanlıca İskelesi'nden suya girecek sporcular, 6.5 kilometre sonra 'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde finiş görecek. Öte yandan yarış öncesinde gerçekleştirilen yüzme gösterisinde, olimpiyat ve dünya şampiyonu Zimbabveli yüzücü Kirsty Coventry de kulaç attı.
    1. 22.7.2018
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