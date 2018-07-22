Moralimizi bozmayalım – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Moralimizi bozmayalım

    Moralimizi bozmayalım
    Teknik direktör , 4-1 kaybedilen maçından sonra talebelerine 'Marolinizi bozmayın' uyarısı yaptı. Karaman, "Hazırlık maçlarında sonuç önemli değildir. Güçlü bir takımla oynadık ve bazı eksikleri gördük" diye konuştu.
    1. 22.7.2018
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