Castillo, Trabzonspor’un kampından ayrıldı – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Castillo, ’un kampından ayrıldı

    Castillo, Trabzonspor’un kampından ayrıldı

    Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , bugün saat 19.00’da yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili kulübün Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo'nun Meksika'nın Tijuana kulübü ile görüşme yapmak üzere kamptan ayrıldığını söyledi.

    Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana ameliyat olan ve tedavisi devam eden Burak Yılmaz, milli takımında yer alan Abdülkadir Ömür ile gözünde arpacık çıkan Luis Ibanez katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışmalara yer verilirken, son bölümde ise tam sahada çift kale maç oynandı. Teknik direktör Karaman, taktik ağırlıklı geçen çift kale maçta sık sık oyunculara uyarılarda bulundu.
    Bordo-mavililer yarın saat 19.00'da Slovenya'daki son hazırlık maçında Katar temsilcisi Al Duhail ile karşılaşacak.

    ?CASTİLLO KAMPTAN AYRILDI
    Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo'nun Meksika'nın Tijuana kulübü ile görüşme yapmak üzere kamptan ayrıldığını söyledi.
    Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Castillo izin istedi ve kamptan ayrıldı. Meksika'ya gitti. Castillo'nun sakatlığı ciddi değildi. Birkaç gün içerisinde takımla çalışacaktı. Ancak ayrılmak istedi ve gitti" dedi.

    1. 22.7.2018 22:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Castillo, Trabzonspor’un kampından ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN