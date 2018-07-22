Bicakcic an meselesi – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Bicakcic an meselesi

    Bicakcic an meselesi
    sol kanat Amiri ile sözleşme imzalayan, diğer stoper Majid Hosseini'yle de her konuda anlaşmaya varan bordo-mavililer üçüncü transferini de gerçekleştirmek üzere. ekibi uzun zamandır takip ettiği Boşnak stoper Ermin Bicakcic ile her konuda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda ise Hoffenheim'a yapılan resmi teklife henüz cevap gelmediği ancak Almanların da oyuncuyu kiralık gönderme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

    ERMIN BİCAKCİC KİMDİR
    Doğum tarihi: 24 Ocak 1990
    Doğum yeri:
    Boy: 1.8
    1. 22.7.2018
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