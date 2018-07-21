Vahid Amiri, Trabzonspor'un 125. yabancısı oldu – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    , 'un 125. yabancısı oldu

    Vahid Amiri, Trabzonspor'un 125. yabancısı oldu

    'un yeni transferi , bordo-mavili kulübün ilk İranlı oyuncusu oldu. ekibi, 51 yıllık tarihine ise tam 125 yabancı futbolcu sığdırdı.

    Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren , bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-mavililer, bu bağlamda İranlı sol kanat oyuncusu 'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı. Amiri, Trabzonspor'un 125. yabancı oyuncusu oldu.
    1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk transferini yapan bordo-mavili ekip, tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a imza attırarak gerçekleştirmişti.

    YENİ YÖNETİMİN İLK TRANSFERİ
    Vahid Amiri, Trabzonspor'un çiçeği burnunda başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin de ilk yabancı transferi olarak dikkat çekiyor. 51 yıllık kulüp tarihinde bugüne kadar 125 yabancı oyuncu transferi sığdıran ekibi, aynı zamanda Amiri ile birlikte ilk kez bir İranlı futbolcuyu kadrosuna dahil etmiş oldu.

    BREZİLYALILAR İLK SIRADA
    Trabzonspor'da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalı oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. ülkesinden bugüne kadar tam 12 futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz temsilcisi, Belçika, Polonya ve Slovakya'dan 7, Yugoslavya ve Gürcistan'dan da 6'şar oyuncuyu renklerine bağlamıştı.

    Trabzonspor'un kadrosunda bulundurduğu diğer yabancı futbolcuların uyrukları şu şekilde:
    "Gana 5, Ukrayna, Arjantin, Nijerya ve Çek Cumhuriyetin'den 4, Hırvatistan, Makedonya, Gine, Kamerun, Almanya, 'dan 3, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Hollanda, Senegal, 'den 2, Danimarka, , İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, , Belarus, Rusya, İsveç, Namibya, Burundi, , Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika, Togo ile 'dan 1"

    KADRODA 11 YABANCI OLDU
    Trabzonspor'un mevcut kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı da Amiri ile birlikte 11'e çıktı. Bordo-mavililer kadrosunda, Esteban, Pereira, Castillo, Onazi, Rodallega, Kucka, Ibanez, Sheydaev, Sosa, Novak ve Vahid Amiri'yi bulunduruyor.

    İRANLI OYUNCUNUN 2 YILLIK MALİYETİ 1 MİLYON 540 BİN EURO
    Serbest statüde yer alan Vahid Amiri'nin bordo-mavili kulübe 2 yıllık maliyete ise 1 milyon 540 Bin Euro oldu. Trabzonspor'un yeni transferi, 2018-2019 sezonu için 750 Bin Euro, 2019-2020 futbol sezonu için 650 Bin Euro garanti ücret alacak. Futbolcunun menajeri Amir Saadati'ye ise menajerlik hizmeti olarak 140 Bin Euro ödenecek.
    1. 21.7.2018 16:22
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