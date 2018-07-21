Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Slovenya'da devam eden sezon öncesi kampının ikinci etabında oldukça yoğun tempoda çalışmalarını sürdüren takımının adeta beynini yıkıyor. Tecrübeli hoca, Trabzonspor'un zor dönemlerden geçtiğini ve bu dönemde herkesin sadece ve sadece takımın başarısına odaklanmasını istedi. Karaman, "Bu sadece bizim veya yönetimin birlikteliği ile değil, bütün şehrin dinamikleriyle birlikte olmasıyla gerçekleşecek bir başarıdır. Sokaktaki taraftarından, şehrin önde gelen isimlerine kadar" dedi. "Trabzonspor'u nasıl bir yerlere taşıyabiliriz' konusunda elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu konuda kendimizi yalnız hissettiğimiz an en büyük motivasyonumuz da kaybolacaktır" ifadelerini kullanan Karaman, "Bu yolda yalnız yürünmeyeceğini en iyi Trabzonspor taraftarı bilir. Bir şeyleri başaracaksak hep birlikte başaracağız. Trabzonspor bunu daha öne yaptı, yine yapacaktır" dedi.