Trabzonspor'un Slovenya kampı sürdü – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    'un kampı sürdü

    Trabzonspor'un Slovenya kampı sürdü

    , yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı 'nın Kranjska Gora kasabasında hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan sabah antrenmanına sakatlığı bulunan Castillo, Yüksel Şişman, Muhammet Beşir ve ile milli takım kampında bulunan Abdülkadir Ömür katılmadı.

    Dün ile yapılan ve 4-1 kaybedilen hazırlık maçında 90 dakika oynayan oyuncular takımdan ayrı koşu yaparken, diğer futbolcular ise kondisyon ağırlıklı çalıştı.

    Oldukça yorucu geçen antrenman sonrasında Karaman'ın, oyuncularının gösterdiği gayretten memnun olduğu gözlendi.

    , yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 21.7.2018 15:47
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