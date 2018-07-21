Trabzonspor'un Slovenya kampı sürdü
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan sabah antrenmanına sakatlığı bulunan Castillo, Yüksel Şişman, Muhammet Beşir ve Burak Yılmaz ile milli takım kampında bulunan Abdülkadir Ömür katılmadı.
Dün Spartak Moskova ile yapılan ve 4-1 kaybedilen hazırlık maçında 90 dakika oynayan oyuncular takımdan ayrı koşu yaparken, diğer futbolcular ise kondisyon ağırlıklı çalıştı.
Oldukça yorucu geçen antrenman sonrasında Karaman'ın, oyuncularının gösterdiği gayretten memnun olduğu gözlendi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 21.7.2018 15:47
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
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