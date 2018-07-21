Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan sabah antrenmanına sakatlığı bulunan Castillo, Yüksel Şişman, Muhammet Beşir ve Burak Yılmaz ile milli takım kampında bulunan Abdülkadir Ömür katılmadı.

Dün Spartak Moskova ile yapılan ve 4-1 kaybedilen hazırlık maçında 90 dakika oynayan oyuncular takımdan ayrı koşu yaparken, diğer futbolcular ise kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Oldukça yorucu geçen antrenman sonrasında Karaman'ın, oyuncularının gösterdiği gayretten memnun olduğu gözlendi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.