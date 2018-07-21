Trabzonspor İranlı sol kanat Vahid Amiri'yi Trabzon'a getirdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi Trabzon'a getirdi.
İranlı milli oyuncu Vahid Amiri, Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak için Trabzon'a geldi.
Kulüp Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, İran'ın Persepolis takımında forma giyen kanat oyuncusunun transferi için görüşmelere başladıklarını, bu kapsamda da futbolcuyu Trabzon'a getirdiklerini ve sağlık kontrolünden geçireceklerini söyledi.
Futbolcu ile henüz bir anlaşma sağlamadıklarına işaret eden Hacısalihoğlu, "Kendisi Trabzon'a geldi ama henüz bir anlaşma yapılmadı. Anlaşma olur ya da olmaz. Henüz bunları konuşmadık. Sağlık kontrolünden geçecek ve anlaşırsak transfer olacak." dedi.
Hacısalihoğlu, İran Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcunun bonservis ücretinin olmadığına dikkati çekti.1988 İran doğumlu Vahid Amiri bugüne kadar forma giydiği 169 maçta 23 gol atarken 35 asist yaptı. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu son olarak Dünya Kupası'nda sergilediği futbolla öne çıktı.
- 20.7.2018 12:02
- Güncelleme: 21.7.2018 02:14
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Yorum
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Yorum
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mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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