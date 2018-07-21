Trabzonspor ile Rize yan yana! – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ile Rize yan yana!

    Trabzonspor ile Rize yan yana!

    'in iki komşu takımı ile Rize, Slovenya'da da yan yana.

    'in iki komşu takımı ile Rize, Slovenya'da da yan yana. İki futbol takımının otelleri 150 metre yakınlıkta bulunurken, ile Rize'nin hocası İbrahim Üzülmez bir araya gelerek sohbet gerçekleştirdi.

    ONAZİ RİZE İDMANINDA!
    Bordo-mavililerin orta saha oyuncusu dün bir süre 'un idmanını izledi. Şu an da Çaykur Rize'de görev yapan ve bir dönem 'da da çalışan fizyoterapist Erhan Suluhan ile de sohbet eden 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız, daha sonra antrenman sahasından ayrıldı.

    1. 21.7.2018
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