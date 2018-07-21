Trabzonspor ile Rize yan yana!
Süper Lig'in iki komşu takımı Trabzon ile Rize, Slovenya'da da yan yana.
Süper Lig'in iki komşu takımı Trabzon ile Rize, Slovenya'da da yan yana. İki futbol takımının otelleri 150 metre yakınlıkta bulunurken, Ünal Karaman ile Rize'nin hocası İbrahim Üzülmez bir araya gelerek sohbet gerçekleştirdi.
ONAZİ RİZE İDMANINDA!
Bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Onazi dün bir süre Çaykur Rizespor'un idmanını izledi. Şu an da Çaykur Rize'de görev yapan ve bir dönem Trabzonspor'da da çalışan fizyoterapist Erhan Suluhan ile de sohbet eden 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız, daha sonra antrenman sahasından ayrıldı.
- 21.7.2018
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Toplam 9
Yorum
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Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
Yorum
mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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