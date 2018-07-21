Trabzonspor, Hosseini transferinde mutlu sona yakın – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    , Hosseini transferinde mutlu sona yakın

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, Hosseini transferinde mutlu sona yakın

    Kulübü, uzun süredir transferi için uğraş verdiği İranlı stoper oyuncusu ’nin transferinde de mutlu sona yaklaştı.

    Başkan 'nun 'nin kulübü Esteghlal'nin tutumu nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklamasının ardından Esteghlal kulübünün başkanının istifasından sonra 'un, Hosseini için yeniden temaslara başladığı ve sözleşmesindeki '100 bin Dolar'a serbest kalır' maddesini kullanarak oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

    YARIN İSTANBUL'A GELİYOR
    22 yaşındaki genç savunma oyuncusunun yarın saat 18.00'de İstanbul'a geleceği, burada başkan ile yapacağı görüşmenin ardından oyuncunun Trabzon'a gideceği ve bir aksilik yaşanmaması durumunda da Hosseini'nin bordo-mavililerle 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

    1. 21.7.2018 02:30
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