Trabzonspor, Hosseini transferinde mutlu sona yakın
Trabzonspor Kulübü, uzun süredir transferi için uğraş verdiği İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini’nin transferinde de mutlu sona yaklaştı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Majid Hosseini'nin kulübü Esteghlal'nin tutumu nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklamasının ardından Esteghlal kulübünün başkanının istifasından sonra Trabzonspor'un, Hosseini için yeniden temaslara başladığı ve sözleşmesindeki '100 bin Dolar'a serbest kalır' maddesini kullanarak oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi.
YARIN İSTANBUL'A GELİYOR
22 yaşındaki genç savunma oyuncusunun yarın saat 18.00'de İstanbul'a geleceği, burada başkan Ahmet Ağaoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından oyuncunun Trabzon'a gideceği ve bir aksilik yaşanmaması durumunda da Hosseini'nin bordo-mavililerle 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
- 21.7.2018 02:30
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Toplam 1
Yorum
akigo takımda 3 tane sol bek oynayacak adam var.forvet alın orta saha alın.yokmu başka işiniz
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Toplam 1
Yorum
kartal negredoya orta yapmadı q7 yüzünden gitti şampiyonluk.satın gitsin yaşlandı zaten.bu sene sattınız sattınız yoksa bişey kazandırmadan gider.
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Başkandan flaş açıklama: Galatasaray oyuncumuzu istiyor
Toplam 2
Yorum
rr 4-5 milyon neyse verip alın.genç yetenekli süratli CLde oynayınca piyasası 20milyonu rahat görür.takımada çok faydalı olur.
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