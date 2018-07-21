Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP ) yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Trabzonspor, serbest statüde bulunan İranlı futbolcu Vahid Amiri 'ye bugün 11.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu'nun katılımıyla imza töreni düzenledi.İmza töreninde konuşan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, ''Vahid kardeşimizin kadromuza katılmasından dolayı son derece mutluyuz. Kendisi, İran milli takımında sol açık oynuyordu. Bizim de bu mevkide oyuncu ihtiyacımız vardı. Bunu dost kardeş ülke İran'dan temin etmemiz, en azından uyum sürecini asgari sürede atlatmamıza sebep olacaktır. İyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz ve burada da iyi bir performans sergileyecektir. İran'dan Trabzon'a turizm amaçlı gelen çok kişi var. Burada da yalnızlık çekmeyecektir. Örf ve adet olarak İran, Türkiye'ye benziyor. Bu yüzden kendisinin adaptasyon sürecini kısa sürde atlatıp kadroya katkı vereceğine inanıyoruz. Gönül isterdi ki transfer döneminin başında oyuncumuzun katılımını sağlayabilseydik. Ancak kulübümüzün diğer konulardaki problemleri transferin bugüne sarkmasına neden oldu. Kendisine başarılar diliyorum, burada mutlu ve başarılı olmasını diliyorum. Vahid son dakika transferi değil. Kendisiyle yaklaşık 1 aydır görüşmelerimiz sürüyordu." dedi.İmza töreninde duygularını ifade eden Vahid Amiri de, ''Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum. Trabzonspor'un büyüklüğünü ve taraftarını biliyorum. İnşallah burada Trabzonspor ve o büyük taraftar için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

VAHİD AMİRİ KİMDİR?

1988'de İran'da dünyaya gelen Vahid Amiri, altyapıdan bu yana ülkesinde top koşturuyor. 30 yaşındaki futbolcu daha önce yurt dışında hiçbir kulüpte forma giymezken son yıllardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.İki yıl öncesine kadar İran'ın düşük bütçeli takımlarında forma giyen Vahid Amiri, Naft Novin Tehran'da oynamaya başladıktan sonra performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sol kanatta görev yapan ve hücumda skora etkinliğinin yanında savunmaya verdiği katkıyla da ön plana çıkan Amiri, attığı gollerden çok asistleriyle ön plana çıkıyor...Vahid Amiri aynı zamanda akademik olarak da çalışmalarını sürdürdü. İran'lı futbolcu Spor Yöneticiliği dalında master sahibi...